Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат "Интеру", поделился впечатлениями от пребывания в России.
"Я был удивлён, потому что мне рассказывали, что люди в России – закрытые и холодные. Но здесь я оказался в особенной атмосфере с дружелюбными людьми – как на улицах, так и в клубе. Мне много помогали", — сказал Мариу в эфире португальского телеканала Channel 11.
Мариу перешёл в "Локомотив" на правах аренды летом прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи, получив 1 жёлтую карточку. Также в его активе 1 голевой пас в 4 встречах Лиги чемпионов.
"Чемпионат"
Мариу признался, что был удивлён дружелюбностью людей в России
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