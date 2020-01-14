Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев поделился своим мнением о киберспорте. На прошлой неделе Соболев принял участие в турнире FIFA 20 в Барнауле.
"Киберспорт — это не просто развлечение подростков, а серьезное занятие, которое, кстати, если верить тому, что пишут, на профессиональном уровне приносит неплохие деньги.
Считаю, что это действительно спорт. Во всем мире он стремительно развивается", — цитирует Соболева "Алтайская правда".
Соболев: киберспорт - это не просто развлечение подростков
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