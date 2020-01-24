Напомним, во вторник пресс-служба "Сочи" сообщила о том, что футболист перейдет в команду на правах аренды. Эту информацию подтвердил и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Позже главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что он не участвовал в принятии решения по Кокорину. Агент футболиста Кирилл Логинов сообщил, что он не хочет переходить в сочинский клуб.
Сегодня в СМИ появились сообщения, что Кокорин дал свое согласие на аренду в "Сочи". Однако Логинов вновь заявил, что не в курсе этой информации.
Кокорин сегодня принял участие в двух тренировках "Зенита"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сегодня вместе с командой провел две тренировки - утром и вечером, передает Sports.ru.
Фото: Sports.ru
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