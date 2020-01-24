Ранее комментатор и известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Василий и Алексей Березуцкие будут работать в ЦСКА. Однако пока неизвестно, какую должность займут бывшие футболисты, входившие ранее в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе".
"Пока ничего не могу сказать о своем возвращении в ЦСКА, но это уже не первый звонок от СМИ. Пока по этому поводу комментировать нечего.
Раз Нобель пишет, значит так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего еще не решено", - цитирует Березуцкого Sport24.
Напомним, Березуцкие завершили карьеру летом 2018 года.
В. Березуцкий: возвращение в ЦСКА? Раз Нобель пишет, значит так и будет
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о том, что он вернется в армейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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