Футболист пропустил первую часть сборов из-за переговоров с ЦСКА, которые не привели к переходу футболиста.
— Соболев прибыл на сбор чуть позже. Он хорошо тренировался. Понимает, что должен работать в любом случае. Могу сказать, что я доволен его работой на тренировках, — сказал Божович Youtube-каналу "Крыльев Советов".
Соболев намерен уйти из "Крыльев" в зимнее трансферное окно, однако третий бомбардир текущего Чемпионата России на данный момент не имеет предложений, поскольку "Динамо" подписало другого нападающего Николая Комличенко, а "Рубин" на захотел тратиться на посреднические услуги Павла Андреева.
По информации Сергея Егоров, при сумме отступных в 2 млн евро за переход Соболева просили до 8. Большую часть суммы составляют агентские комиссионные и подъёмные игрока.
Божович: доволен тем, как тренируется Соболев. Он понимает, что в любом случае нужно работать
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал уровень тренировочной работы нападающего команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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