Напомним, главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак ранее говорил, что Круговой останется в "Уфе" до конца сезона, а к "Зениту" присоединится летом.
В прошлое трансферное окно Круговой перешел в "Зенит" и был отдан в аренду обратно в "Уфу" до конца сезона.
На счету Кругового в составе уфимцев в этом сезоне 6 матчей. В декабре игрок получил травму и выбыл из строя на продолжительный срок.
Круговой отправился на второй сбор с "Зенитом". Ранее Семак говорил, что он останется в "Уфе"
Защитник Данил Круговой поехал в составе "Зенита" на второй сбор.
Фото: ФК "Уфа"
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