Мак прибыл в Турцию для завершения перехода в "Коньяспор"

Полузащитник "Зенита" и сборной Словакии Роберт Мак прилетел в Турцию, чтобы завершить свой трансфер в "Коньяспор". Об этом сообщили в эфире турецкого телеканала Kanal 42.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее сообщалось, что "Зенит" согласился бесплатно отпустить 28-летнего игрока в "Коньяспор".

Сегодня пресс-служба питерского клуба опубликовала список игроков, вызванных на второй сбор в Испанию. Примечательно, что среди них был и Мак.

Словак перешел в "Зенит" летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей и забил один гол.


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Теги: Мак Зенит Коньяспор Российские трансферы
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