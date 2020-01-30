"Локомотив" на период аренды не будет платить игроку зарплату, а всеми расходами займётся испанская сторона. Смолов, который в стане "железнодорожников" зарабатывал 3 млн евро, пошёл на понижение зарплаты в 30%.
У Смолова в январе было несколько вариантов продолжения карьеры. Это два клуба из Англии, "Фейеноорд", куда его активно звал Дик Адвокат, а также "Вильярреал".
Переход россиянина в испанскую команду решился за день. Обе стороны сработали быстро. "Сельта" заплатит за аренду игрока больше 500 тыс. евро, а также имеет право выкупа Смолова в конце сезона. Одной из главных причин уход нападающего из "Локомотива" стали отношения с Юрием Сёминым.
В текущем сезоне Смолов провёл 14 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три голевые передачи.
"Сельта" после 21 тура с 17 очками находится в зоне вылета на 18 строчке чемпионата Испании.
Перейдя в "Сельту", Смолов пошел на понижение зарплаты
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов перешёл на правах аренды в испанскую "Сельту". Журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале рассказал подробности перехода игрока.
Источник: ФК "Локомотив"
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