Гинер: за Чалова предлагали хорошие деньги

По словам президента ЦСКА Евгения Гинера, клуб не опирается на финансы в вопросе по продаже нападающего Федора Чалова.

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"Не буду говорить, сколько предлагали за Чалова, но это хорошие деньги. Для начала Феде надо окрепнуть, мы с ним об этом говорили. Независимо от того, что клубу сегодня по горло необходимо, чтобы игрок не ушел, — такое мы не рассматриваем никогда. И никогда не рассматриваем со стороны денег. Если бы было предложение и Федя был бы готов, пришел бы клуб, который чуть ниже топ-клубов, мы бы отпустили", - сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в эфире "Матч премьер".



Ранее сообщалось, что в услугах форварда были заинтересованы "Челси" и "Кристал Пэлас", однако клубы не устроила трансферная стоимость Чалова.



В ныншнем сезоне 21-летний Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.