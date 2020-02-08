"Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал — ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли. Как могу оценить игру Соболева? Еще рано говорить", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" сегодня одержал победу над "Партизаном" со счетом 3:2 и гарантировал себе титул, набрав семь очков. Завтра в заключительном матче на турнире в Катаре сыграют "Локомотив" и "Ростов".
Красно-белые ушли на зимнюю паузу, находясь на десятом месте в турнирной таблице. В активе команды Доменико Тедеско 22 очка в 19 матчах.
В первом матче после возобновления чемпионата "Спартак" сыграет с "Динамо". Встреча состоится 29 февраля.
Федун: задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму
Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы команды в товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер отметил, что главной задачей было набрать физическую форму.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»