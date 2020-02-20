"Конечно, нам же нужны матерые гангстеры (улыбается.) А если серьезно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не "Рубина". Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям", - приводит слова Яровинского "Чемпионат".
Напомним, "Сочи" 16 января объявил о переходе Кокорина, однако футболист отказался от аренды в последнюю команду РПЛ. Позже руководство "Зенита" приняло решение перевести Кокорина в "Зенит-2", где он провел несколько товарищеских матчей.
В феврале владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что смог убедить Кокорина перейти в команду.
17 февраля клубы официально объявили, что нынешний сезон футболист завершит в "Сочи".
"Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям". Яровинский - о Кокорине
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, рассматривали ли в клубе вариант с подписанием форварда Александра Кокорина.
Фото: фк "Зенит"
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