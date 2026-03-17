Футболист "Локомотива" высказался о разгромном поражении от "Рубина"

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера высказался о поражении от "Рубина" (0:3) в 21 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Веры, "Локомотиву" нужно перезагрузиться и готовиться к Кубку России.

- Да, проиграли "Рубину", но с "Ахматом" нам немного не хватило дожать, было бы у нас чуть?чуть еще времени, и мы смогли бы выиграть ту игру.

Нам нужно перезагрузиться и готовиться к кубковому матчу, - приводит слова Веры "Матч ТВ".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:3, в первом тайме столичный клуб остался в меньшинстве - красную карточку получил защитник Максим Ненахов.

По итогам 21 сыгранного тура команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков.

