Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Челси
23:00
ПСЖНе начат
Арсенал
23:00
БайерНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат

ЭСК РФС рассмотрит обращение ЦСКА по итогам матча с "Балтикой"

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 21 тура РПЛ с "Балтикой" (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
- КДК РФС и ЦСКА обратились по поводу вынесенной красной карточки Челестини за вход в техническую зону соперника для конфронтации на 90+7-й минуте встречи,

"Балтика" обратилась по двум эпизодам — неназначенный пенальти на 15-й минуте и неудаление Энрике Кармо и Ивана Облякова за агрессивное поведение на 90+7-й минуте, - приводит слова представителя пресс-службы ЭСК РФС "Матч ТВ".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над ЦСКА со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Брайан Хиль.

В компенсированное ко второму тайму время главный тренер балтийцев Андрей Талалаев выпнул мяч на трибуны, спровоцировав конфликт на бровке. В техническую зону хозяев пришел главный тренер красно-синих Фабио Челестини - по итогам конфликта главный арбитр показал красную карточку Талалаеву и Челестини. Словесный конфликт продолжился в подтрибунном помещении.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится