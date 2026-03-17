Форвард "Динамо" считает, что в противостоянии со "Спартаком" еще ничего не решено

Форвард "Динамо" Иван Сергеев высказался о предстоящем матче Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Сергеева, в противостоянии с красно-белыми еще ничего не решено.

- Надо выходить при счете 0:0, будет совсем другая игра. Будем настраиваться только на победу.

Никакого удержания счета даже в мыслях не должно быть. Надо вести свою игру, как мы проводили встречи до этого, - приводит слова Сергеева "РБ Спорт".

В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:2. Ответная встреча команд состоится на домашнем стадионе красно-белых - матч пройдет завтра, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Напомним, что действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны является ЦСКА.

