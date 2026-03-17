Форвард "Динамо" считает, что в противостоянии со "Спартаком" еще ничего не решено

- Надо выходить при счете 0:0, будет совсем другая игра. Будем настраиваться только на победу.
Никакого удержания счета даже в мыслях не должно быть. Надо вести свою игру, как мы проводили встречи до этого, - приводит слова Сергеева "РБ Спорт".
В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:2. Ответная встреча команд состоится на домашнем стадионе красно-белых - матч пройдет завтра, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Напомним, что действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны является ЦСКА.