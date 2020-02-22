"Зенит" сыграл вничью с минским "Динамо"

"Зенит" и минское "Динамо" сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.
Источник: ФК "Зенит"
Товарищеский матч

Зенит - Динамо Минск 1:1

Голы: Климович, 33, Жирков, 44


"Зенит": Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Сергеев, 84), Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба (Воробьёв, 55).

"Динамо Минск": Руденок, Риос, Халимончик, Горопевшек (Динга, 58), Чиж, Бручич, Козлов, Данило, Павловски (Олехнович, 65), Климович (Бородин, 75), Шикавка (Билоног, 60).

Предупреждения: Горопевшек, 36, Дзюба, 40, Риос, 40, Козлов, 57, Билоног, 71.

Удаление: Горопевшек, 55.


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Теги: Зенит Динамо Минск
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