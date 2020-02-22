"Зенит" сыграл вничью с минским "Динамо"
Источник: ФК "Зенит"
"Зенит": Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Сергеев, 84), Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба (Воробьёв, 55).
"Динамо Минск": Руденок, Риос, Халимончик, Горопевшек (Динга, 58), Чиж, Бручич, Козлов, Данило, Павловски (Олехнович, 65), Климович (Бородин, 75), Шикавка (Билоног, 60).
Предупреждения: Горопевшек, 36, Дзюба, 40, Риос, 40, Козлов, 57, Билоног, 71.
Удаление: Горопевшек, 55.
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