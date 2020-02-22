Прежде всего Галлас отметил, что он не удивился такому трансферу. По его мнению, сейчас в футболе может удивить любая команда. Галлас уверен, что Рами добавит сочинцам опыта, учитывая его игру в топ-чемпионатах мира, а также статус чемпиона мира.
- Вы должны уважать его, он классный парень. Его приход — это хорошо для России, он может много дать молодому поколению, - цитирует француза "Чемпионат".
Напомним, 34-летний Рами уже заявлен за сочинскую команду на сезон чемпионата России.
Галлас: переход Рами в "Сочи" - хорошо для России
Бывший французский защитник Вильям Галлас прокомментировал переход соотечественника Адиля Рами в "Сочи".
Источник: AFP
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