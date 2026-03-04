Матчи Скрыть

Сперцян: у Захаряна все будет хорошо

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об Арсене Захаряне.
Фото: Getty Images
Эдуард Сперцян заявил, что переживает и болеет за Арсена Захаряна.

"Мы переживаем за него, очень сильно болеем за Арсена.

Думаю, что все будет хорошо у него.
Желаю, чтобы все пошло вверх. Самое главное, чтобы он знал, что мы тут в него верим и болеем", - сказал Сперцян "Матч ТВ".

Арсен Захарян стал игроком испанского "Реала Сосьедад" в августе 2023 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 18 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.

