Сперцян: у Захаряна все будет хорошо

"Мы переживаем за него, очень сильно болеем за Арсена.
Думаю, что все будет хорошо у него.Желаю, чтобы все пошло вверх. Самое главное, чтобы он знал, что мы тут в него верим и болеем", - сказал Сперцян "Матч ТВ".
Арсен Захарян стал игроком испанского "Реала Сосьедад" в августе 2023 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 18 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.