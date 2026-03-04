Матчи Скрыть

Мостовой - о праздновании Соболева: его можно понять

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Мостовой заявил, что Александра Соболева можно понять.

"Празднование Соболева? Его можно понять.
Его постоянно чихвостят, что он плохой футболист. Все понимают, что он перешел из "Спартака", и за ним долго будет тянуться шлейф негатива. А тем более, когда "Зенит" не выигрывает", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Александр Соболев. После забитого мяча российский футболист развернулся к скамейке запасных своей команды и стал активно жестикулировать.

Форвард перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года.

