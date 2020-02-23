- Нет, должность спортивного директора даже не рассматривалась, - цитирует экс-футболиста youtube-канал "Футбольный Биги".
Бувач в своё время тренировал меня вместе с Клоппом. Пройдет время и будет видно по его работе[как он справляется]. Он был тренером, спортивным директором, он знает, что нужно команде, разбирается в игроках. Посмотрим, он только пришел, время покажет, - добавил Воронин.
40-летний Воронин работал под руководством Бувача и Клоппа в "Майнце". С 2010 по 2014 год украинец играл за московское "Динамо".
Воронин: мной даже не рассматривался вариант прихода в "Динамо" спортивным директором
Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал слухи о своем возможном назначении спортивным директором "бело-голубых", а также высказался о Желько Буваче, назначенного на эту должность.
Источник: ФК "Динамо"
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