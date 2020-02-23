- После игры подошли к судье и я ей говорю: "Не переживай, спасибо". Для нее это стресс, - цитирует футболиста "СЭ".
Также Воронин добавил, что судья-мужчина может ответить на все такие выпадки и считает, что на следующий турнир с каждой страны должен приезжать свой судья, чтобы их миксовать.
Воронин рассказал, какие слова произнес в адрес арбитра после матча
Участник сборной Звёзд Андрей Воронин рассказал, что сказал арбитру встречи Александре Пономаревой после игры.
Источник: ФК "Динамо"
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