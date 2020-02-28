"Предложили ли в Китае большую сумму, чем в ЦСКА в лучшие годы? Нет, конечно. В ЦСКА у меня был очень хороший контракт. Больше в клубах уровня ЦСКА я не играл. По сумме предложение примерно такое же, какое было, когда я уезжал из России", - цитирует Тошича "Чемпионат".
Последним клубом 32-летнего футболиста сборной Сербии был "Партизан". Сегодня стало известно, что Тошич заключил с китайским клубом контракт на два года.
Ранее сообщалось, что Тошич мог продолжить карьеру в Казахстане, где в его услугах был заинтересован "Кайрат".
В нынешнем сезоне Тошич провел за "Партизан" 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
За ЦСКА полузащитник выступал с 2010 по 2017 год. В общей сложности на его счету 241 матч, 47 голов и 41 результативная передача.
Тошич: в ЦСКА у меня был очень хороший контракт, больше в клубах такого уровня я не играл
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своем переходе в китайский клуб "Тайчжоу Юаньда".
Фото: РИА Новости
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