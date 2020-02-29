Джикия: для меня Зобнин - лучший игрок матча с "Динамо"

Капитан " Спартака " Георгий Джикия прокомментировал действия полузащитника "красно-белых" Романа Зобнина в сегодняшней игре с " Динамо " (2:0).

Фото: инстаграм Георгия Джикии

"Не знаю, что вы увидели особенного в его сегодняшней игре. Я Рому вижу каждый день на протяжении полутора лет. Он - молодец. Я считаю, что он провел одну из своих самых лучших за последнее время. Забил потрясающий гол. Дай бог, чтобы дальше играл только лучше. Я считаю, что Зобнин - лучший игрок в сегодняшнем матче.



Его позиция на поле? Если главный тренер и в следующей игре поставит Рому справа, то спросим у Ромы каково ему там играть", приводит слова Джикии корреспондент Rusfootball.info.