Маньяков объяснил, почему Талалаев не работает в топ-клубе

- Мы с Андреем Викторовичем на эту тему много дискутировали. Есть сдерживающие факторы, которые его лимитируют в плане работы именно сейчас. Но, думаю, с возрастом они будут уходить. И тогда, уверен, через год-два…
Он и сейчас уже может работать в таких клубах, просто, насколько я знаю, руководители пока боятся брать его, - цитирует Маньякова "Матч ТВ".
С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в РПЛ. После 19 сыгранных туров команда Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе.
Ранее Талалаев занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках", московском "Торпедо", грозненском "Ахмате", самарских "Крыльях Советов" и ряде других российских клубов.