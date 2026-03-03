Гасилин - о футболисте "Зенита": в футбол должны играть такие подонки

- Макс все правильно считает себя лучшим в "Зените". Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится.
В футбол должны играть такие подонки — люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны, - цитирует Гасилина "СЭ".
В нынешнем сезоне Максим Глушенков вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 22 матчах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам 19 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 42 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.