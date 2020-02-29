"Зенит" уже не догнать? Еще 30 очков осталось, посмотрим. Разница, конечно, большая, но нам надо думать о нашей игре, а там видно будет.
Не показалось ли, что Малком - космос для чемпионата России? Нет", - приводит слова Чорлуки "Матч ТВ".
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В августе бразилец получил травму и выбыл на долгий срок. К тренировкам в общей группе футболист приступил только на зимних сборах.
Чорлука: Малком - это космос для чемпионата России? Нет
Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука после ничьей с "Зенитом" (0:0) в 20-м туре чемпионата России ответил на вопрос об уровне нападающего питерского клуба Малкома.
Фото: Sportbox.ru
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