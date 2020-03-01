"Хороший старт после перерыва. Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как "Динамо". У них сейчас сильный коллектив.
В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры", — цитируют Федуна "Известия".
Напомним, что в субботу, в матче 20-го тура РПЛ, "Спартак" обыграл в дерби на "ВТБ Арене" "Динамо" со счётом 2:0. Победу "красно-белым" принесли точные удары Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
Победа позволила команде Доменико Тедеско набрать 25 очков и подняться в турнирной таблице первенства на девятую строчку.
4 марта "Спартак" сыграет на своём стадионе против ЦСКА в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России. Начало встречи в 19:30 мск.
Федун: в матче с "Динамо" были видны плюсы и минусы "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал игру 20-го тура чемпионата России против московского "Динамо" (2:0).
Фото: РИА Новости
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