"Нет, мы не потеряли шансы на чемпионство. Впереди еще 10 игр. По большому счету, 10 игр — это 30 очков. Конечно, возможно, что "Зенит" за это же время потеряет 11 очков. Все бывает. Это футбол", — приводят слова Кверквелии "Известия".
В матче 20-го тура РПЛ "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Зенитом" - 0:0. По итогам тура "железнодорожники" в турнирной таблице чемпионата идут на пятом месте и отстают от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
8 марта "Локомотив" на своём стадионе примет "Ахмат". Начало матча в 19:00 мск.
Кверквелия: "Локомотив" не потерял шанс на чемпионство
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что "железнодорожники" еще могут претендовать на титул в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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