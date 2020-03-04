"Карточку можно было давать, а можно и не давать, пенальти за попадание мяча в руку можно было давать, а можно и не давать. Я бы сказал, что судейство было ниже уровня игры. Но оно не было в пользу какой-то команды. Хотя больше ошибок было все-таки в сторону "Спартака", показалось. Но это было не предвзятое судейство, а, скорее, не такое уж квалифицированное", - цитирует Ловчева Sport24.
Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась победой "Спартака". В основное время команды сыграли вничью, а уже в добавленное на 103-й минуте был удален форвард красно-белых Эсекьель Понсе. Спустя несколько минут "Спартак" в меньшинстве смог вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона.
В полуфинале "Спартак" встретится с "Зенитом".
9 марта "Спартак" в рамках 21-го тура чемпионата России на своем поле сыграет с "Краснодаром".
Ловчев: в сторону "Спартака" было больше судейских ошибок, чем в сторону ЦСКА
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о судействе в матче с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
Фото: ТАСС
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