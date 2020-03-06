"Предлагали Веллитону российское гражданство. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать", — цитирует Рейеса Sportbox.
В настоящее время 33-летний бразилец выступает в ОАЭ за клуб "Аль Васл".
Веллитон выступал за "Спартак" с 2007-го по 2014-й год.
В составе "красно-белых" бразильский нападающий провёл 133 матча, в которых забил 61 гол.
Со "Спартаком" Веллитон трижды становился серебрянным призером чемпионата России, а в 2009 и 2010 году становился лучшим бомбардиром нашего первенства.
Агент: Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства
Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, что экс-форвард московского "Спартака" Веллитон мог получить российское гражданство.
Фото: РИА Новости
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