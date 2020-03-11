Семак: у нас есть кем заменить Барриоса в матче с "Уралом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился настроением в преддверии матча 22-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"
"Барриос — один из лидеров нашей команды. Важный системообразующий игрок. Но у нас есть кем его заменить. Что касается его карточки с "Уфой", арбитры сейчас показывают карточки во время стычек. Как есть, так есть. Готовимся без Барриоса. Понимаем, что будет сложный матч. Но мы сделаем все для победы.

Малком в матче с "Уфой" был один из лучших на поле. Он раздавал хорошие передачи, создавал моменты. Я его игрой доволен. Команда должна его больше понимать. Он пока сыграл не так много. Остальные игроки должны подтягиваться", — цитирует Семака Sport24.

В РПЛ 2019/2020 Барриос провёл 20 матчей за "Зенит", в которых отметился одним голом.

Напомним, что Вильмар Барриос получил желтую карточку в матче с "Уфой (0:0), которая стала для него восьмой в нынешнем сезоне. Колумбийский полузащитник пропустит матч 22-го тура РПЛ с "Уралом".

"Зенит" идёт на первом месте в чемпионате, опережая идущий вторым "Краснодар" на шесть очков.

14-го марта "сине-бело-голубые" проведут очередную игру с "Уралом" на своём поле. Начало матча в 16:30 по московскому времени.


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Теги: Семак Зенит Урал Барриос
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