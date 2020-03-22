"Он попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота". Британское издание расказало о проблемах Юрана с алкоголем

Британское издание The 72 опубликовало большой материал, посвящённый форварду Сергею Юрану, который выступал за "Миллуолл" в 1996 году.
Фото - ТАСС
В материале рассказывается о серьёзных проблемах футболиста с алкоголем.

"Джорд Бест был Месси своего времени. Он мог выжать из себя больше, ему не удалось развить свой талант, а затем он и вовсе был уничтожен алкоголем. Бест - не первый и не последний, кто стал жертвой алкоголя.

"Миллуолл" тоже оказался в такой ситуации с Сергеем Юраном. В "Миллуолл" он провёл полсезона. И эта половина сезона получилась обескураживающей, все бы о ней хотели забыть.

После того, как зарплата Юрана увеличилась в четыре раза, он начал ходитьпо барам. Он объяснял пьяные выходки тем, что недавно женился. В итоге тренер "Миллуолл" того времени Джимми Николл назвал Юрана позором клуба и самым непрофессиональным футболистом из всех, которых он встречал. Юран на дно бутылки попадал чаще, чем в ворота", - говорится в материале.


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Теги: Юран Миллуолл
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