- Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля, - цитирует Газизова ТАСС.
"Уфа" после 22-ух туров РПЛ занимает девятое место с 27 очками.
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Игрокам "Уфы" продлили карантин
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что футболистам клуба продлили карантин.
Источник: ФК "Уфа"
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