Круговой, который принадлежит "Зениту", но выступает на правах аренды за "Уфу", должен со следующего сезона играть за питерскую команду.
- Ты с нового сезона в "Зените" будешь?, - спросил Зинченко.
- Скорее всего, да, - ответил Круговой.
- Удачи тебе там! Цепляйся, кусайся, как тигр, - передаёт слова футболистов Sport24.
Футболисты сыграли между собой в виртуальном чемпионате Европы среди профессиональных футболистов. Зинченко, который представлял Украину, разгромил Кругового, представляющего Россию 6:1.
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
"Кусайся, как тигр". Напутствие Зинченко для Кругового в "Зените"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко произнёс напутственные слова в адрес Данилы Кругового.
Источник: ФК "Уфа"
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