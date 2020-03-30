- Что касается ресторана "Сирень", мы закрылись, как и все. Выполнили все рекомендации. Все работники распущены. Убытки обсудим и разберём в своём кругу. Когда всё закончится, то планирую просто открыться и продолжать. С этим проблем нет. Просто пока, к сожалению, никто не понимает, как долго всё продлится, - цитирует Самедова "Чемпионат".
Напомним, все кафе и рестораны во многих городах России, включая Москву, закрыты. Это связано с пандемией Covid-19 в мире. В Российской Федерации зафиксировано свышe 1830 случаев заражения. Около 1700 продолжают лечение.
Последним клубом в карьере Самедова были самарские "Крылья Советов".
Самедов - о своем ресторане: когда всё закончится, то планирую просто открыться и продолжать
Экс-футболист Александр Самедов рассказал о планах в бизнесе после коронавируса.
Источник: РИА Новости
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