Сегодня президент России Владимир Путин объявил, что апрель будет нерабочим.
- Недалеко от моей дачи есть отель. Когда Путин объявил, что неделя будет нерабочей, то многие в этот отель стали заселяться. Слышал громкую музыку оттуда — видимо, кто-то очень хорошо отдыхал.
Здесь дело даже не в дисциплине. Люди просто не осознают, насколько всё серьёзно, думают: "Нас пронесёт". А нас уже не пронесло - каждый день открываю новости и смотрю, как много у нас заболевших, как меняется ситуация в стране, – приводит слова Шунина "Чемпионат".
Ранее было объявлено, что чемпионат РПЛ приостановлен до 31 мая.
На сегодняшний день известно о 3548 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в России. 771 случая заболевания зафиксировано за последние сутки, 235 человек выздоровело, умерло 30.
Шунин: люди не осознают, насколько всё серьёзно, думают, что пронесет
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о своем отношении к самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Фото: ФК "Динамо"
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