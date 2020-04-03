- Понимаете, мы с УЕФА живем в разных параллельных вселенных. Для УЕФА смерти подобно отказаться от проведения чемпионатов. Это потеря гигантских контрактов. А для нас... Неизвестность продлевает убытки... Даже не знаю. Похоже, все затянется до июня-июля. Есть ли дальше смысл продолжать сезон? Я не понимаю. Моя позиция не поменялась, - цитирует Федуна "СЭ".
В Бельгии первым из европейских чемпионатов не стали доигрывать сезон. Сообщалось, что в УЕФА такое решение не одобрили и пригрозили недопуском в еврокубки тех, кто не возобновит сезон.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 601 человека. Всего на территории Российской Федерации зафиксировано 4149 случаев инфицирования, 281 человек из них - выздоровел, 34 - умерло.
Федун: мы с УЕФА живем в разных вселенных. Я не понимаю смысл продолжать сезон
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что несмотря на рекомендации УЕФА, чемпионат России не стоит продолжать.
Фото: РИА Новости
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