- Шюрлле года три как закончил, но рано начал (смеётся). Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в "Спартаке", я по себе знаю. В ЦСКА я закончил, будучи чемпионом, а в "Спартаке" нет, - цитирует Широкова "Чемпионат".
38-летний Широков выступал за "Спартак" в сезоне 2014/2015.
29-летний Шюррле защищает цвета "красно-белых" на правах аренды из дортмундской "Боруссии". В 13 матчах чемпионата России он забил гол и отдал две голевые передачи. В 2014 году немец стал чемпионом мира. Ранее он выступал за "Байер", "Челси", "Фулхэм" и "Вольфсбург".
Сейчас футболист находится в Германии, так как все игроки "Спартака" получили выходные до 4 мая в связи с распространением коронавируса, в результате которого был приостановлен чемпионат России.
"Закончить можно в "Спартаке", я по себе знаю". Широков - о карьере Шюррле
Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о полузащитнике москвичей Андре Шюррле.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!