"От нас это не зависит (прекращение РПЛ). Всё зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях, поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.
А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате, поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них", — цитирует Федуна "Комсомольская правда".
Ранее Леонид Федун предлагал досрочно завершить чемпионат России по футболу, при этом признав чемпионом лидирующий в турнирной таблице "Зенит".
Также Федун сообщал, что московский "Спартак" теряет более полумиллиарда рублей выручки в месяц в отсутствие футбола.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что футболисты московского "Спартака" несколько дней назад отказались от 40% своей заработной платы в связи с простоем в чемпионате России. Такие же меры планируют принять в нескольких других российских клубах.
Федун - о коронавирусе: УЕФА теряет деньги от спонсоров, а в России мы теряем деньги только на зарплатах
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал мнение, почему чемпионат России еще не приостановили из-за распространения коронавируса.
Фото: РИА Новости
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