"Все ребята из команды по этому поводу уже высказались. Я все доказывал своей игрой. Кто-то что-то кричал, но я всегда готов был встретиться с болельщиками. С некоторыми встречался. Все, кто пришел, меня выслушали. А есть фанатские движения, которые не захотели встречаться. Хотя я всегда готов встретиться, поговорить и прийти к правильному общему знаменателю, чтобы решить вопрос до конца.
Когда я забил "Зениту", фанаты были в шоковом состоянии, не зная, что делать. Вроде и "Зениту" забил, но они же меня только что поливали. Двоякая ситуация", — сказал Глушаков в интервью Андрею Аршавину на телеканале "Матч ТВ".
Денис Глушаков играл за московский "Спартак" в период с 2013-го по 2019-й год. С "красно-белыми" российский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
В составе "красно-белых" Глушаков провёл 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
Глушаков: готов встретиться с фанатами "Спартака" и решить вопрос до конца
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!