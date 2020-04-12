- Очень трудно сейчас что-то предполагать или загадывать. Хотели числа 30-го апреля встретиться. До этой даты в отпуске. Мы даже что-то уже готовим на ближайшие дни после выхода из отпуска. Есть предварительная программа работы. Но это опять-таки только наши планы. Сейчас даже непонятно: когда сможем возобновить чемпионат и возобновим ли вообще? Так что режим подготовки также будет меняться, — приводит слова специалиста Bobsoccer.
В молодежном первенстве московский "Спартак" находится на 5-м месте таблицы, имея в активе 39 очков. Отставание от лидера "Динамо" составляет 8 баллов.
После 22-х туров РПЛ на лидирующей строчке таблицы находится "Зенит", имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. На данный момент в стране известно о 18 328 случаях заражения коронавирусом (2 558 за последние сутки), 1 470 вылечились и 148 человек умерло.
Тренер дубля "Спартака" Лунин: сроки возобновления? хотели числа 30-ого апреля встретиться
Главный тренер дубля московского "Спартака" Алексей Лунин поделился мнением о перспективах возобновления сезона 2019/20.
Фото: Sports.ru
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