Нобоа рассказал о влиянии Курбана Бердыева на свою карьеру

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, как Курбан Бердыев повлиял на его карьеру.
Фото: © РИА Новости
Эквадорский футболист играл под руководством Бердыева в казанском "Рубине" с 2007 по 2011 года, а также в "Ростове" с 2015 по 2017 год.

"Это тренер, который поменял меня как футболиста и как человека. Раньше я думал, что играю красиво, даю хорошие пасы, а защиты у меня просто не было. В первый год Бердыев только кричал на меня: "Беги назад", "Давай назад". Это было тяжелое время. Но я понял, что если пойму, что тренер от меня хочет, то я стану лучше. Для этого потребовался один год. Я стал понимать все на второй год: что надо делать на поле, что не надо. Стал почти другим футболистом", - передает слова Нобоа "Матч ТВ".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Нобоа Бердыев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кайо признан лучшим игроком "Краснодара" в марте
"Барселона" предложила Семеду новый контракт
Черданцев заявил, что идея с платным показом футбола не для России 2
Балотелли рассказал, что хочет поиграть за "Наполи"
Матчи 1/4 и 1/2 финала еврокубков будут сыграны в формате одной игры без болельщиков 3
Нобоа рассказал о влиянии Курбана Бердыева на свою карьеру
"Я уже не знаю, чем заняться". Дуглас Коста выразил надежду на скорое возобновление сезона
Маньяков: Жамалетдинову надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон 1
Николай Морозюк - Алиеву: ты больной. Ты по жизни больной 3
Агент Маньяков: Тугареву в "Локомотиве" не доверяют, ему надо уходить
Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Мино Райолой
Дмитрий Черышев: думаю, что Смолов сможет прилететь обратно в Испанию
Бывший вице-президент "Милана" сожалеет, что не купил Дель Пьеро и Роналду
Обамеянг может стать игроком "Реала"
Александр Селихов подстригся налысо (фото) 2
Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки (видео)
"Бавария" не будет продавать Комана в "Барселону"
Тарасов прорекламировал нелегальную букмекерскую контору 3
Кержаков рассказал о происхождении фразы "бил, бью и буду бить"
Малафеев: Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал 5
"Уфа" готова отпустить Фомина в Италию при одном условии
Агент Маньяков: Фоминым интересуются в Италии
"Тёмные времена. Берегите своих". Милевский - о коронавирусе
Ахмедов сравнил чемпионаты России и Китая
Сутормин стал меньше есть на карантине
Если "Локомотив" не выкупит Марио, он может вернуться в "Спортинг"
У колумбийского игрока изнасиловали корову 8
Иванов: надо досрочно завершить сезон. Давайте просто признаем, что чемпионат-2019/20 не состоялся. 4
Медведев опроверг интерес "Зенита" к Ругани 2
Каррера - о словах Глушакова: если бы он говорил только о себе, то всем было бы с**ть на него 4
Все новости