Эквадорский футболист играл под руководством Бердыева в казанском "Рубине" с 2007 по 2011 года, а также в "Ростове" с 2015 по 2017 год.
"Это тренер, который поменял меня как футболиста и как человека. Раньше я думал, что играю красиво, даю хорошие пасы, а защиты у меня просто не было. В первый год Бердыев только кричал на меня: "Беги назад", "Давай назад". Это было тяжелое время. Но я понял, что если пойму, что тренер от меня хочет, то я стану лучше. Для этого потребовался один год. Я стал понимать все на второй год: что надо делать на поле, что не надо. Стал почти другим футболистом", - передает слова Нобоа "Матч ТВ".
Нобоа рассказал о влиянии Курбана Бердыева на свою карьеру
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, как Курбан Бердыев повлиял на его карьеру.
Фото: © РИА Новости
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