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"Краснодар" нацелился на трансфер экс-игрока сборной Бразилии - СМИ

По информации BolaVip, "Краснодар" ведет переговоры о возможном трансфере 30-летнего вингера "Фламенго".
Фото: IMAGO/Nayra Halm (Global Look Press)
Контракт бразильца с "Фламенго" рассчитан до декабря 2026 года, и, по данным СМИ, футболист не намерен продлевать соглашение. Помимо "Краснодара", интерес к Эвертону проявляют "Крузейро", "Атлетико Минейро" и "Коринтианс".

За "Фламенго" вингер провел 191 матч, забил 21 гол и сделал 25 результативных передач. Ранее Эвертон также выступал за "Бенфику", а в составе сборной Бразилии провел 25 встреч и забил три мяча.

Источник: BolaVip

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