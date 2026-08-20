"Краснодар" нацелился на трансфер экс-игрока сборной Бразилии - СМИ

По информации BolaVip, " Краснодар " ведет переговоры о возможном трансфере 30-летнего вингера "Фламенго".

Фото: IMAGO/Nayra Halm (Global Look Press)

Контракт бразильца с "Фламенго" рассчитан до декабря 2026 года, и, по данным СМИ, футболист не намерен продлевать соглашение. Помимо "Краснодара", интерес к Эвертону проявляют "Крузейро", "Атлетико Минейро" и "Коринтианс".



За "Фламенго" вингер провел 191 матч, забил 21 гол и сделал 25 результативных передач. Ранее Эвертон также выступал за "Бенфику", а в составе сборной Бразилии провел 25 встреч и забил три мяча.



Источник: BolaVip