22 августа встречу "Факела" и "Оренбурга" обслужит Сергей Иванов. Его помощниками станут Андрей Образко и Денис Петров, резервным арбитром — Игорь Капленков. За ВАР будут отвечать Антон Фролов и Иван Абросимов.
На матч "Ахмат" — "Ростов" главным судьей назначен Ян Бобровский. Ему помогут Максим Гаврилин и Дмитрий Семенов. Резервный арбитр — Михаил Черемных, ВАР — Анатолий Жабченко, АВАР — Владимир Москалев.
Встречу ЦСКА и "Локомотива" рассудит Кирилл Левников. Ассистенты — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный — Николай Волошин. На ВАР назначены Павел Шадыханов и Сергей Чебан.
23 августа на игре "Акрон" — "Крылья Советов" будет работать Андрей Прокопов. Помощники — Михаил Иванов и Алексей Ермилов, резервный — Олег Гусаков. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Владимир Москалев.
Матч московского "Динамо" с "Родиной" доверен Евгению Буланову. Его ассистентами станут Андрей Болотенков и Денис Березнов, резервным арбитром — Станислав Матвеев. ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Павел Шадыханов.
Встречу махачкалинского "Динамо" и "Краснодара" обслужит Василий Казарцев. Помощники — Егор Болховитин и Кирилл Большаков, резервный — Матвей Заика. За ВАР будут отвечать Сергей Карасев и Вера Опейкина.
Центральный матч тура "Спартак" — "Зенит" рассудит Инал Танашев. Его помощниками назначены Рустам Мухтаров и Дмитрий Сафьян, резервным судьей — Никита Новиков. ВАР — Артур Федоров, АВАР — Роман Сафьян.
Завершится тур 24 августа матчем "Балтика" — "Рубин", главным арбитром которого станет Алексей Сухой. Ему помогут Алексей Лунев и Александр Богданов, резервный — Данил Набока. ВАР — Иван Абросимов, АВАР — Сергей Карасев.
Источник: РФС
Стало известно, кто рассудит "Спартак" и "Зенит" в главном матче 5-го тура РПЛ
РФС опубликовал судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ сезона-2026/27.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"