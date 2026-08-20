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Канселу снова в "Барселоне": каталонцы объявили о полноценном трансфере защитника

"Барселона" официально объявила о возвращении Жоау Канселу, подписав с португальским защитником контракт до лета 2029 года.
Фото: Global Look Press
32-летний футболист ранее принадлежал "Аль-Хилялю", соглашение с которым, по данным СМИ, было расторгнуто. В январе 2026 года Канселу вернулся в "Барселону" на правах аренды и провел в каталонском клубе остаток сезона.

Португалец уже дважды выступал за сине-гранатовых. Всего на его счету 65 матчей за "Барселону" во всех турнирах, шесть голов и девять результативных передач.

Теперь Канселу заключил с каталонцами полноценный трехлетний контракт — до лета 2029 года.

Источник: сайт "Барселоны"

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