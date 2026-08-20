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Карпукас в шаге от "Зенита". Хавбек уже прошел медосмотр - источник

Как сообщает "Чемпионат", полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прошел медицинское обследование перед переходом в петербургский "Зенит".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По информации источника, 24-летний футболист успешно прошел медосмотр, после которого должен подписать долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми. Соглашение будет рассчитано до 2031 года.

В нынешнем сезоне Карпукас провел четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в 7 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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