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Логашов объяснил, почему "Локомотиву" не стоит увольнять Галактионова

Арсений Логашов считает Михаила Галактионова подходящим тренером для "Локомотива", несмотря на неудачный старт команды в нынешнем сезоне.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Бывший защитник железнодорожников отметил, что специалист регулярно сталкивается с критикой, однако продолжает добиваться результата без громких приобретений и на фоне ухода футболистов.

"Каждый год наступают периоды, когда все вокруг говорят, что Галактионова нужно убирать. Но он остается, и команда при нем играет, несмотря ни на что. Галактионов уже который год добивается максимума с "Локомотивом", учитывая ту обойму, которая у него есть", — заявил Логашов.

В прошлом сезоне "Локомотив" набрал 53 очка и занял третье место в РПЛ. Новый чемпионат красно-зеленые начали значительно хуже: после четырех туров команда имеет три очка и пока не одержала ни одной победы.

Следующий матч в РПЛ "Локомотив" проведет 22 августа в гостях против ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"

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