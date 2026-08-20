Логашов объяснил, почему "Локомотиву" не стоит увольнять Галактионова

"Каждый год наступают периоды, когда все вокруг говорят, что Галактионова нужно убирать. Но он остается, и команда при нем играет, несмотря ни на что. Галактионов уже который год добивается максимума с "Локомотивом", учитывая ту обойму, которая у него есть", — заявил Логашов.
В прошлом сезоне "Локомотив" набрал 53 очка и занял третье место в РПЛ. Новый чемпионат красно-зеленые начали значительно хуже: после четырех туров команда имеет три очка и пока не одержала ни одной победы.
Следующий матч в РПЛ "Локомотив" проведет 22 августа в гостях против ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"