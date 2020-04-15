Соловьев - Уткину: трогать тебя нельзя, а то сдохнешь

Телеведущий Владимир Соловьев на своем стриме на YouTube раскритиковал известного блогера и журналиста Василия Уткина.
Фото: Рен ТВ
"Если бы Уткин чувствовал себя оскорбленным, он бы мне позвонил. Каждый человек на телевидении знает мой номер. Он не оскорблен. Он болен. Дуэль может быть только между равными людьми, но он не равный мне. Уткин тоже не считает себя равным мне. Раньше за гнилой базар он бы отвечал. Он сумасшедший. Серьезные люди с мужиками взасос не целуются. И он пытается вести себя, как серьезный человек?

Он знает, что в стране карантин? Передвижение на дистанции невозможно. Я тебе что, репер, чтобы ходить на баттл? Уткин продажная мерзкая свинья! Если бы у тебя были честь и достоинство, ты бы позвонил мне, все высказал и договорился со мной о встрече. Но трогать тебя нельзя, а то еще сдохнешь", - сказал Соловьев.

Напомним, сегодня Уткин высказал несколько нелицеприятных фраз в адрес Соловьева, после чего вызвал его на баттл.

"Не смей, мр**ь, говорить о чести. Ты продажная дешевка". Соловьев ответил Василию Уткину


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Теги: Уткин
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