"Случившееся до сих пор не укладывается в голове". "Казанка" опубликовала видео в память Самохвалова

Сегодня мы простились с Кешей.— ФК «Казанка» Москва ? (@fckazanka) April 23, 2020
Случившееся до сих пор не укладывается в голове...
Спасибо за все ваши слова поддержки!
Памяти Иннокентия Самохвалова ?? pic.twitter.com/tdn1H4B5TN
Иннокентий Самохвалов был воспитанником московского "Локомотива". У него остались жена и дочь.
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