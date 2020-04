Евсеев — о расширении РПЛ: 18 команд, две вылетают, а третья с конца играет стыковые матчи

View this post on Instagram

Прочитал интервью Газзаева в СЭ относительно расширения премьер-лиги. В каждом своём интервью говорю о том же самом. Уверен, что это правильно и нужно для футбола. Я работал в разных регионах страны, в разных лигах и думаю, что понимаю о чем сейчас говорю. Двумя руками за. Немецкий вариант кажется мне оптимальным: 18 команд, 2 вылетают, а третья с конца играет стыковые матчи. У нас сейчас из 16 клубов вылетают 2 и ещё 2 играют в стыках. Думаю, что Бундеслига нашла более интересное и правильное решение. Не знаю, что РПЛ решит в понедельник, нет никаких инсайдов. Но уверен, что большинство тренеров со мной согласятся. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #премьерлига #евсеев