Евсеев — о расширении РПЛ: 18 команд, две вылетают, а третья с конца играет стыковые матчи

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев предложил свой вариант расширения РПЛ.

44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне клуб идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране.