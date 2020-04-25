Олич: в России если скажут, что можно выпить два бокала пива, то кто-то обязательно выпьет десять

Экс-форвард московского ЦСКА, а ныне тренер сборной Хорватии Ивица Олич рассказал, как футболисты в России, Германии и Хорватии относятся к алкоголю.
Фото: Известия
- Где футболисты больше пьют пива после игры? В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала. В России все по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом.

Хорваты в этом смысле такие же, как русские. Если скажешь им — можно, они не остановятся. Все-таки мы славянский народ… Я в этом еще раз убедился на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые, – приводит слова специалиста Sportbox.

Ивица Олич выступал за армейцев с 2003 по 2007 год. В составе ЦСКА он вышел на поле в 78 матчах Премьер-лиги и забил 35 голов. С москвичами хорват трижды выиграл чемпионат, дважды стал победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

За свою карьеру футболиста он также успел поиграть за "Баварию", "Вольфсбург", "Гамбург", загребское "Динамо". С 2017 года Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.


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Теги: Олич
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